Adrasan Sahil'de Park Yasağı Uygulanacak

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Kumluca Kaymakamlığı, Adrasan Mahallesi'nde yol boyu ve sahil arasında araç park edilmesinin yasaklandığını açıkladı. Uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

Kumluca Kaymakamlığınca, Adrasan Sahil'indeki yol boyunda bulunan kaldırım ile sahil bandı arasındaki kumluk alana park yapanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Adrasan Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki yol boyunda bulunan kaldırım ile sahil bandı arasında kalan kumluk alana, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak, vatandaşların denize ulaşımının engellenmemesi ve turizm açısından kötü görüntü oluşturmaması açısından motor, motosiklet, tekne, römorkör ve araç parkının yasaklandığı belirtildi.

Karara uymayanlar hakkında 5442 Sayılı Kanunun 66'ncı maddesi gereğince işlem uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yapılan düzenlemenin genel ve özel kolluk tarafından takibinin yapılarak, herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmeden uygulamaya geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Uygulamanın turizm sezonu boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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