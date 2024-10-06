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Adrasan'da Tur Teknesi Yangını

Adrasan'da Tur Teknesi Yangını
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Adrasan koyunda demirli 'Kaptan Adrasan' adlı tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında teknede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da bir tur teknesi belirlenemeyen nedenle yandı.

Adrasan koyunda demirli olan Mehmet Akkaymak adlı turizmciye ait 'Kaptan Adrasan' adlı teknede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında tur teknesi kullanılamaz hale geldi. Teknede yangın esnasında kimse olmaması olası faciayı önledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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