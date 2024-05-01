Üye Girişi
Haberler

ADOB Modern Dans Topluluğu 'Payidar' Eseriyle Sahne Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu, mitolojik karakterler ve dansla yorumladığı 'Payidar' eserini sergiledi. Eser, yaşam ile ölüm arasındaki dengeyi anlatıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğunun, yaşam ile ölümü mitolojik karakterler ve dans ile yorumladığı "Payidar" eseri sanatseverlerle buluştu.

Bürge Kayacan'ın koreografi ve rejisi ile sahneye taşınan, Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach'ın müziklerinin yer aldığı eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilendi.

Eser, Yunan mitolojisinde, iyilik ve yaşamı temsil eden Eros ile ölümü temsil eden Thanatos'un ilişkisini galip gelme çabasından çıkarak, denge arayışındaki danslarını hayat ve ölüm olarak betimliyor.

Ölüm ve yaşamı, bedensel bir anlatımla seyirciyle buluşturan eserde, kostüm ve dekor sade tutularak insanın ön plana çıkması hedeflendi. ?

Almina Ayyıldız, Asya Canbulat, Beste Üstün, Deniz Uzuner, Gülşah Bakır, İlke Sayıner, Sevgül Eylül Atak, Atahan Tepe, Burak Kayıhan, Eren Çelebi Kutlu, Hakan Özenalp, Mert Bozkurt, Özkan Gültekin, Şuayip Efe Uzun, Sercenk Yücel ve Mustafa Özçelik'in dans ettiği eserin sahne tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Bülent Arslan ve Barış Karataş üstlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Opera Ve Balesi Ankara Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title