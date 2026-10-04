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Adnan Sungur, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne aşı nakil aracı ve 2 ambulans bağışladı

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Adnan Sungur, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne aşı nakil aracı ve 2 ambulans bağışladı
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Hayırsever iş insanı Adnan Sungur, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne aşı nakil aracı ile 2 ambulans bağışladı. Vali Recep Soytürk, bağışın sağlık hizmetlerine katkısından dolayı Sungur'a teşekkür etti; araçlar müdürlük bünyesindeki tesislerde kullanılacak.

Hayırsever iş insanı Adnan Sungur, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne aşı nakil aracı ile 2 ambulans bağışladı.

Tekirdağ Valiliğinde Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ve Adnan Sungur tarafından protokol imzalandı.

Vali Soytürk, Sungur'un daha önce Malkara ilçesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 9 derslikli okul kazandırdığını belirterek, sağlık hizmetlerine katkısından dolayı teşekkür etti.

Bağışlanan araçların İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık tesislerinde kullanılacak.

Kaynak: AA
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