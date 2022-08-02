Adnan Oktar Suç Örgütü'ne Operasyon: Melten Daban ve Ferhunde Eda Babuna Gözaltında

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın müritleri Meltem Arıkan Daban ve Ferhunde Eda Babuna gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik yargılama devam ederken adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulunan ve örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ile yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaptığı tespit edilen örgüt üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün devamlılığını sağlamayı hedefledikleri ve adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna, Şişli ve Üsküdar ilçelerinde gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştıkları ve adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.