Hala aynı kafa! Adnan Oktar'ın son halini gören kediciğin aşkı depreşti

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

SAÇINI VE SAKALINI UZATTI

Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı. Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar'ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi de dikkat çekti. Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM, ÇOK ÖZLEDİM"

Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafını paylaşan isimlerden biri de kediciklerden Yasemin Ayşe Kiriş oldu. Oktar'ın gözde kediciklerinden olan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Kiriş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Seni çok seviyorum. Varlığın, sevgi gücün, samimiyetin, güzel ruhun, asaletin, inceliğin, cesaretin, dostluğun, Allah aşkın…Ve Allah'tan sana lütuf bu heybet gençlik keskin güzellik… Çok özledim" notunu düştü.

İşte kediciğin o paylaşımı;

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