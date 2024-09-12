Üye Girişi
Haberler

Konya'da avukat uyuşturucu ile yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da adliye otoparkında silahlı saldırıya uğrayan avukat Abdülkadir İnci ve kız arkadaşı İlknur Çiçek, 30 bin uyuşturucu hapla yakalandı. İkili, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 gün önce şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, yapılan aramada otomobilin bagajında açık vaziyette 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Konya Barosu'na kayıtlı avukat Abdülkadir İnci ile kız arkadaşı İlknur Çiçek gözaltına alındı. İddiaya göre; bir eğlence mekanında birlikte alkol aldıkları sırada İnci'nin kız arkadaşına İstanbul'a gitmek için teklifte bulunduğu, bunun üzerine birlikte İstanbul'dan uyuşturucu hapları temin ettikleri öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdülkadir İnci, emniyetteki sorgusunda ifade vermedi. Avukat İnci, sevk edildiği adliyede de uyuşturucu haplardan bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2021 YILINDA BACAĞINDAN VURULMUŞ

Avukat İnci, 7 Ekim 2021'de adliye otoparkında silahlı saldırıya uğramıştı. Haciz işlemleri ile ilgili uğraştığı evin sahibinin oğlu Kadir Ö.'nün arkadaşı İsmail E. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu 3-sayfa Güncel Hukuk Konya Suç

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Düğümü onlar çözecek! Peki kim bu adliyeye sevk edilen 22 şüpheli?

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar
'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
500

Yorumlar (1)

Arda Yıldız:

sıfat zaten ne halt olduğunu göstertiyor.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim?
title