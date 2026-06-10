Diyarbakır'da kendilerini uyaran polise saldıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
Diyarbakır'da adliye binasını cep telefonuyla görüntüleyen 4 kişi, kendilerini uyaran polis memuruna saldırdı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. 'Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var' dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A ile F.B tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.