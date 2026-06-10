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Diyarbakır'da kendilerini uyaran polise saldıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'da kendilerini uyaran polise saldıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Diyarbakır'da adliye binasını cep telefonuyla görüntüleyen 4 kişi, kendilerini uyaran polis memuruna saldırdı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da adliye binasını görüntüledikleri sırada kendilerini uyaran polis memuruna saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı. 'Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var' dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A ile F.B tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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