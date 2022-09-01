Son dakika! Yargıtay Başkanı'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde FETÖ vurgusu: FETÖ'nün Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı

Son dakika! 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni Yargıtay'da gerçekleştiriliyor. Törende bir konuşma yapan Yargıtay Başkanı Akarca, FETÖ davalarına eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akarca, "Darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden FETÖ ve uzantılarının devam eden yargılamalar nedeniyle Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır." dedi.

2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştiriliyor. Törende önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca bir konuşma gerçekleştirdi.

"HEPİMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Kürsüde önemli mesajlar veren Akarca, "Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak, adaletin hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde tesis edilmesi için fedakarca görev yapan, başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, adalet sistemimiz içerisindeki tüm yargı çalışanlarımıza ve Yargıtay'ımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

"FETÖ NEDENİYLE YARGIMIZI KARALAMA FAALİYETLERİ YOĞUNLUK KAZANDI"

Yargıtay Başkanı Akarca, FETÖ davalarına eleştirenlere ilişkin de önemli mesajlar verdi. Akarca, "Son yıllarda yargıyı etkileme girişimlerine siyasi niteliği ağır basan uluslararası bir boyut da eklenmiştir. Darbecileri ve yandaşlarını çeşitli şekillerde himaye eden FETÖ ve uzantılarının devam eden yargılamalar nedeniyle Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır. Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır. Bir devlet ve toplum düzeninde insan için iyi olan ne varsa ancak adaletle sağlanabilir." ifadelerini kullandı.