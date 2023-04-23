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Adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu

Adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu

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ORDU Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli tıp teknikeri olarak görev yapan Fatih Çakar (20), evinde ölü bulundu.

ORDU Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli tıp teknikeri olarak görev yapan Fatih Çakar (20), evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Adli tıp teknikeri Fatih Çakar'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, Çakar'ı hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde Fatih Çakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Fatih Çakar için bu yıl ocak ayında göreve başladığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından Çakar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fatih Çakar Adli Tıp Ordu Güncel Haberler

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