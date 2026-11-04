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Adli Tıp Kurumu Kozinoğlu'nun ölümünü kalp hastalığına bağladı, zehirlenme delili yok

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Adli Tıp Kurumu Kozinoğlu'nun ölümünü kalp hastalığına bağladı, zehirlenme delili yok
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Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 3 Kasım 2026 tarihli raporunda, 2011'de Silivri Ceza İnfaz Kurumunda hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığından kaynaklandığı belirtildi. Raporda zehirlenme veya travmatik etkiyle öldüğüne dair tıbbi delil yok.

(İSTANBUL) - Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 3 Kasım 2026 tarihli raporunda, 2011 yılında Silivri Ceza İnfaz Kurumunda hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığından kaynaklandığı belirtildi. Raporda, Kozinoğlu'nun zehirlenerek veya travmatik etkiyle hayatını kaybettiğine ilişkin tıbbi delil bulunmadığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundan Silivri Devlet Hastanesine nakledildiğinde hayatını kaybetmiş olduğu bildirilen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin incelemelerini tamamladı.

3 Kasım 2026 tarihli raporda, radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, feth-i kabir, radyoaktif inceleme ve alınan örneklerin değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan tıbbi bulgulara yer verildi.

"ZEHİRLENEREK ÖLDÜĞÜNE İLİŞKİN TIBBİ DELİL BULUNMADI"

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda, Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin şu tespitler yapıldı:

1. "Mevcut verilerle kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı."

2. "Mevcut verilerle kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı."

3. "Mevcut verilerle kişinin ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu."

Kurul, mevcut tıbbi bulgular ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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