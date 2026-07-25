Adli kontrol şartı ile serbest kalan Ezel Akay: Medyada gördüğünüz her habere inanmayınız

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dostlar, bir ifade verdim çıktım, yayılan haberlere çok hayret ettim. Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız." dedi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ikametinde kenevir yetiştirildiği iddiası üzerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Akay, paylaşımında, "Dostlar, bir ifade verdim çıktım, yayılan haberlere çok hayret ettim. Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız, maalesef devir böyle. Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim. Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz. Sevgiler ve daha önemli meselelerle ilgilenmeye devam. Bu arada evimi merak edenleri eve beklerim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı