Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.

Çin'de dayısının restoranında garson olarak çalışan Avcı, iş yerinde çalışma arkadaşı olan Fang ile 7 yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi.

Adıyaman'a gelen Fang ile Avcı, kent merkezinde bir işletmede geleneklere göre düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

Avcı, düğün töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıllık arkadaşlığının ardından evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Bir yıl nişanlılığın ardından Türkiye'de geleneklerine göre düğün yaptıklarını belirten Avcı, "Eşimle 2017 yılında dayımın restoranında çalıştığımız esnada tanıştık. Her geçen gün sevgi bağı oluştu, birbirimizi sevmeye başladık. Onun ailesi ile tanışmaya gittim bir süre sonra nişan yaptık. Bir sene boyunca nişanlı kaldık, 2024 yılında Türkiye ye gelip düğünümüzü yaptık." dedi.

Ma Fang ise Türk kültürünü bildiğini ve eşiyle mutlu bir hayat süreceklerini kaydetti.