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Adıyaman ve Kahta'da Cumhuriyet'in 103. yılı 29 Ekim törenleriyle kutlandı

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Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Adıyaman'da Vali Abdullah Küçük'ün katıldığı törende öğrenciler gösteri yaptı; Kahta'da Kaymakam Muhammed Üsame Soysal konuştu ve öğrenciler şiir okudu.

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Adıyaman'da Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen tören, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve beraberindekilerin katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı.

Etkinlikte çeşitli okulların gösterileri sunuldu. Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin yapıldığı törende Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı.

Kahta

Kahta ilçesinde Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir dinletileri, oratoryo ve koro gösterileriyle devam eden program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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