Haberler

Adıyaman Valisi Varol, aylık asayiş verilerini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 88'i hapis cezası olmak üzere toplam 362 şüphelinin yakalandığı belirten Varol, şunları kaydetti:

"Asayiş Şube Müdürlüğünce il geneli 966 olay meydana gelmiş, bu olayların 925 tanesi aydınlatılmış, aydınlatma oranı 95,8'dir. Kişilere karşı işlenen suçlar yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 351 olaydan 349'u aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 499 şüpheli yakalanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlar ev ve iş yerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı ile dolandırıcılık gibi kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 177 olaydan 139'u aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 119 şüpheli yakalanmıştır."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi

NATO'dan kritik hamle: Komşu ülkedeki Türk askeri tahliye edildi

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı! İlişkiyi böyle öğrenmiş
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Kamyonla çarpışan otobüs alev aldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Alev alev yanan yolcu otobüsünde feci şekilde can verdiler
Cepheden yeni görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Cepheden yeni görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı! İlişkiyi böyle öğrenmiş
Yolcu otobüsü nehre düştü! Sudan 26 cansız beden çıkarıldı, kayıplar var

Yok böyle facia! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım