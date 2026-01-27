Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu
Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve taleplerini not alarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.
Makamında vatandaşları kabul eden Varol, ziyaretçileriyle sohbet edip talepleri dinledi.
Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimat verdi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel