Adıyaman Valisi Varol, vatandaşlarla buluştu

Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Makamında vatandaşları kabul eden Varol, sohbet edip talepleri dinledi.

Varol, kendisine iletilen sorunları not alıp ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatı verdi.