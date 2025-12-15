Haberler

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı

Güncelleme:
Adıyaman Valisi Osman Varol, düzenlediği basın toplantısında son bir ayda gerçekleştirilen güvenlik uygulamalarını ve asayiş verilerini açıkladı. Toplamda 401 şüpheli yakalanırken, aydınlatma oranı yüzde 91,9 olarak kaydedildi.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol,

"Son bir aylık dönemde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 84'ü hapis cezası bulunan olmak üzere toplam 401 şüphelinin yakalandı il giriş-çıkış uygulama noktalarında 24 bin 537 kişinin sorgulandı, 4 bin 215 aracın denetlendi. Bu uygulamalarda 34 aranan şahıs ise yakalandı."

Varol, şöyle konuştu:

"Uygulama noktalarımızda 24 bin 537 şahsı sorguladık, 4 bin 215 aracı denetledik. Bu denetimlerde 34 aranan şahsı yakaladık. Diğer uygulamalarımızda ise 552 bin 659 şahıs sorgusu gerçekleştirdik. Asayiş yönünden il genelinde 912 olay meydana gelmiş, bu olayların 838'i aydınlatılmış, aydınlatma oranımız yüzde 91,9 olmuştur. Kişilere karşı işlenen suçlarda 574 şüpheliyi, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 168 şüpheliyi yakaladık. Terörle mücadele kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 4 şahsı yakaladık, bunlardan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 şahıs hakkında işlem yapılmıştır."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Haberler.com
