Adıyaman Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle İftar Yaptı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı.

Üniversite sahipliğinde düzenlenen programında Rektör Kelleş, öğrencilerle sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.

Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Kelleş, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Öğrencilerimizle hem orucumuzu açtık hem de sorun ve beklentilerini dinledik. Öğrencilerimizin istediği gibi bir üniversite oluşturmaya gayret ediyoruz. Eğitim-öğretim kalitemizi yükseltmenin yanı sıra öğrencilerimizin sosyal aktivite ve kişisel gelişimleri ile huzur ve güvenliklerini de önemsiyoruz." dedi.