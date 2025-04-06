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Adıyaman Üniversitesi Rektörü'nden AA'nın 105. Yılına Kutlama Mesajı

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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı dönemindeki önemine vurgu yaptı ve kuruluşunda emeği geçenleri andı.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Keleş, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında milletin haklı ve meşru davasının tüm dünyaya duyurulması amacıyla kurulduğunu ve kurumsallaştığını ifade etti.

Keleş, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşımızın tanıtım ve takdiminde, milletimize doğru bilgi ve haberlerin ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmiştir. Ajansın 105 yıllık varlığı, nice başarı ve parlak gelişmelerle perçinlenmiş ve kuvvetlenmiştir. Kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren Anadolu Ajansının kurulmasında emeği geçen, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Anadolu Ajansının tüm kıymetli mensuplarını muhabbetle selamlıyor, her birine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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