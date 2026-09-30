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Adıyaman Samsat'ta minibüs devrildi, kazada 12 kişi yaralandı

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Adıyaman Samsat'ta minibüs devrildi, kazada 12 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir minibüs, Adıyaman-Samsat kara yolu Doğanca köyü yakınlarında devrildi. Kaza yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Tayfun Salman idaresindeki 07 AHV 836 plakalı minibüs, Adıyaman-Samsat kara yolu Doğanca köyü yakınlarında devrildi.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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