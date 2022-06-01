Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan zanlılar adli kontrolle salıverildi - Haberler

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Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan zanlılar adli kontrolle salıverildi

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan S.G. ile H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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