Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında dün düzenlenen operasyonda yakalanan A.E, H.S. ve R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.Ç. "terörizmin finansmanı", H.S. ve R.Ç. ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Malatya, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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