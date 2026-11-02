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Adıyaman Kahta'daki Nemrut Dağı'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor

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Adıyaman Kahta'daki Nemrut Dağı'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ziyaretçiler, 2 bin 206 metre rakımlı dağdaki Tümülüs ve dev heykelleri gezerek fotoğraf çekiyor.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na yerli ve yabancı turistler yoğun ili gösteriyor.

'UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki Tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Bol bol fotoğraf çeken ziyaretçilerden bazıları, ilk defa geldikleri için heyecanlı olduklarını ifade etti. Turistler, Arsemia, Eski Kahta Kalesi, Tarihi Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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