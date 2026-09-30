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Adıyaman Kahta'da PVC atölyesinde dün akşam patlama oldu, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta'da PVC atölyesinde dün akşam patlama oldu, 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde dün akşam meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavileri sürüyor; patlamanın sebebi araştırılıyor.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Bayraktar Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası vücutlarında yanıklar oluşan A.A. (43) ve O.Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Patlamanın sebebi araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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