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Adıyaman Kahta'da otomobil ile pikap çarpıştı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahta- Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde, R.A. idaresindeki 02 AEY 347 plakalı otomobil ile M.S'nin kullandığı 02 AEY 778 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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