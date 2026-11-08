Adıyaman Kahta'da iki otomobil çarpıştı, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Adıyaman Kahta'da iki otomobil çarpıştı, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gece geç saatlerde Kahta-Siverek yolu üzerindeki Narince Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralanırken yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerde Kahta- Siverek yolu üzerindeki Narince Kavşağı'nda meydana geldi. Mahsun K.'nin (26) kullandığı 16 BJE 232 plakalı otomobil ile Sabri D.'nin (50) idaresindeki 44 PP 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı