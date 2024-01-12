Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla vurulan A.A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Ş'yi yakaladı.