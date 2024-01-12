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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

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Atatürk Bulvarı üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla vurulan A.A. çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakaladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla vurulan A.A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Ş'yi yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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