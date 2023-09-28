Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatıyla depremden zarar gören köy yolları asfaltlanmaya başlandı. Çataltepe ile Savran köyleri Kurugeçit Mahallesi'nden başlayarak 18 kilometrelik yol asfaltlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köy yolları asfaltlanıyor.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatıyla depremden zarar gören köy yolları asfaltlanmaya başlandı. Grup köy yolu olan Çataltepe ile Savran köyleri Kurugeçit Mahallesi'nden başlayarak 18 kilometrelik yol asfaltlandı.

Konu ile ilgili konuşan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, "Hayalimizdeki Gölbaşı için durup dinlemeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN