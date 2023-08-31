Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde asfalt çalışmaları denetlendi

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, İlçe Özel İdare Müdürü Sait Özdemir ile birlikte ilçeye bağlı Örenli Köyü yolunda devam eden asfalt çalışmalarını denetledi. Kaymakam Seyhan, çalışanlara kolaylıklar dileyerek yolun durumu hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, İlçe Özel İdare Müdürü Sait Özdemir ile birlikte ilçeye bağlı Örenli Köyü yolunda devam eden asfalt çalışmaları inceledi. Asfalt döküm çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Seyhan, burada bulunan çalışanlara kolaylıklar dileyerek yolun durumu hakkında da bilgiler aldı. - ADIYAMAN