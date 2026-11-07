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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişiyi AFAD buldu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişiyi AFAD buldu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde 4 gün önce evinden ayrılan zihinsel engelli kişi, polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin geniş çaplı arama çalışmasıyla kırsal bölgede sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde 4 gün önce kaybolan zihinsel engelli Emrah O. (39), AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

İlçeye bağlı Harmanlı beldesinde yaşayan Emrah O., 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının tüm aramalarına rağmen ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgede polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, belde merkezi ve kırsal alanlarda hem karadan hem de havadan arama faaliyetleri yürüttü. Günlerdir devam eden çalışmalar sonucunda Emrah O., Harmanlı beldesinin kırsal bir bölgesinde AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Sağlık kontrolleri yapılan Emrah O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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