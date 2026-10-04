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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 araçlı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 araçlı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çelik köyü rampasında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çelik köyü rampasında Y.Y. idaresindeki 23 ABD 789 plakalı otomobil, Z.K. yönetimindeki 27 HD 822 plakalı otomobil, M.C'nin kullandığı 44 ER 671 plakalı otomobil ve M.E. idaresindeki 27 BDK 325 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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