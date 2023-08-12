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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

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Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, araç filosunu güçlendirmek için 1 silindir, 1 çöp arabası, 1 kepçe, 1 vidanjör satın aldıklarını açıkladı. Yıldırım, hizmetlerinin şehrin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendiriyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 1 silindir, 1 çöp arabası, 1 kepçe, 1 vidanjör alarak araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bugüne hayatın her alanında hemşerilerimize, şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin gelişimini, kalkınmasını, büyümesini sağlayan projelerin yanında hemşerilerimizin günlük hayatını doğrudan kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Üstyapıdan altyapıya, sosyal hizmetlerden kültür sanata, bilişimden itfaiyeye, sağlıktan ulaşıma kadar birçok alanda çalışma gerçekleştirdik. Bu yatırımlarla, ilçemizin değerini daha da artırdık" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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