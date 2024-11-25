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Adıyaman'ın Çelikhan İlçesine Mevsimin İlk Karı Düştü

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde mevsimin ilk karı düşerek ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle kaymakamlığa bağlı ekipler yolların ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine mevsiminin ilk karı düştü.

İlçe merkezinde yağan sağanak, yerini kara bıraktı.

Dün gece başlayan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

İlçede yolların ulaşıma kapanmaması için kaymakamlığa bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
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