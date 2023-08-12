Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çelikhan ilçesi Yeşilyayla köyünde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 44 EN 933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda bulunan yaklaşık 30 metrelik yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan H.T., E.K. ve M.N.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - ADIYAMAN