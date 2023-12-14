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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı

14 Aralık 2023 15:26 Güncelleme: 15:27 Abone Ol

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 231 kişi ve 31 araç sorgulandı. Ayrıca 9 umuma açık iş yeri, 2 metruk bina, 2 park ve bahçe denetlendi.