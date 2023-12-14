Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 231 kişi ve 31 araç sorgulandı. Ayrıca 9 umuma açık iş yeri, 2 metruk bina, 2 park ve bahçe denetlendi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 231 kişi ile 31 aracı sorguladı.
Ayrıca denetimlerde 31 araç, 9 umuma açık iş yeri, 2 metruk bina, 2 park ve bahçe kontrol edildi.