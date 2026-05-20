Adıyaman çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman çevrelerinde önümüzdeki 3 saatte yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan