Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Açıldı
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi, yıl sonu sergisiyle sanat eserlerini sergiledi. Açılış etkinliğinde halk oyunları ve müzik dinletisi yer aldı. Sergi, geleneksel Türk el sanatları ve diğer el yapımı eserleri içermekte.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.
Serginin açılışında, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.
Sergide el sanatlarından geleneksel Türk el sanatlarına, resimden takı tasarımına kadar birçok farklı alanda üretilmiş eser yer aldı.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nin bahçesindeki açılışa Vali Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Enstitü Müdürü Ayşegül Kirişçi ve kursiyerler katıldı.
Konuşmanın ardından, yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi.