Adıyaman Gölbaşı'nda Örenli köyündeki evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Adıyaman Gölbaşı'nda Örenli köyündeki evde çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli köyünde bir evde çıkan yangın, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından evde hasar tespit çalışması başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Örenli köyünde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından evde hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA