Adıyaman Gölbaşı'nda Örenli köyündeki evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Örenli köyünde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından evde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA