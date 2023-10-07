Adıyaman Gölbaşı'nda Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki kıraathane, çay bahçesi ve internet kafeler kontrol edildi. Uygulama sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, suç işleme düşüncesindekilerin caydırılması amacıyla ilçede huzur ve güven uygulaması yaptı.
İlçe merkezinde 17 kıraathane, 5 çay bahçesi, 1 internet kafesi kontrol edildi.
976 kişinin Genel Bilgi Toplama kontrolünün yapıldığı uygulama kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
Trafik denetimlerinde ise 570 araç sorgulandı, 13 sürücüye idari para cezası uygulandı.