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Adıyaman Gölbaşı'nda Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki kıraathane, çay bahçesi ve internet kafeler kontrol edildi. Uygulama sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.