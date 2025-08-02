Adıyaman Gölbaşı'nda Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
???????İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de İ.Ö'ye ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel