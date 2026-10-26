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Adıyaman Gerger'de elektrik direği çukuruna düşen eşek köylülerce kurtarıldı

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Adıyaman Gerger'de elektrik direği çukuruna düşen eşek köylülerce kurtarıldı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik direği için açılan çukura eşek düştü. Durumu fark eden köylüler eşeği yoğun çabayla kurtardı; eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde elektrik direği için açılan çukura düşen eşek, köylülerin yoğun çabası sonucu çıkarıldı.?

Köyde yürütülen çalışmalar kapsamında elektrik direği için açılan çukura eşek düştü. Durumu fark eden köylüler, yaptıkları çalışmayla eşeği kurtardı. Eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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