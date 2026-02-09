Haberler

Adıyaman'da depremzedeler memleketine dönüyor

Adıyaman'da depremzedeler memleketine dönüyor
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman, inşa çalışmaları ile yeniden canlanıyor. Şehir dışına göç edenlerin dönüşü artarken, kalıcı konutlar umut ve yeniden başlama iradesinin simgesi olarak gösteriliyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman, yeniden inşa çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor. Depremin ardından şehirden uzak kalanların da kente dönmeye başladığı belirtildi.

Deprem sonrası şehir dışına gitmek zorunda kalan binlerce kişi, tamamlanan kalıcı konutlarla birlikte memleketlerine dönmeye başladı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin farklı bölgelerinde yükselen kalıcı deprem konutlarının, yalnızca beton yapılar olmadığı, aynı zamanda umut, güven ve yeniden başlama iradesinin simgesi olarak görüldüğü ifade edildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla Adıyaman'ın nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 617 bin 821'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


