Adıyaman'dan 179 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı
Adıyaman'da düzenlenen programda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organizasyonu yapılan 179 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara yola çıktı. Merkez Müftüsü Mehmet Taştan, katılımcılardan Gazze ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua etmelerini istedi.
Adıyaman'da 179 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 179 kişilik umre kafilesi için Adıyaman Havalimanında program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Müftüsü Mehmet Taştan, katılımcılardan kutsal yolculukta Gazze ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua edilmesini istedi.
Din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
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