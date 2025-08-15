Adıyaman'daki Orman Yangını Söndürüldü
Adıyaman'da Karadağ'daki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karadağ'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel