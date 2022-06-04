Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Haberler

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Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Öndoğan - Güncel
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Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Besni-Gaziantep karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde Zeynel Altın yönetimindeki 44 AAD 264 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen Seydi Tekin idaresindeki 02 M 3026 plakalı şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ve plakası öğrenilemeyen Özkan Arslan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Zeynel Altın, Elif Azra Altın, Özkan Arslan ve Seydi Tekin yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Güncel

Özkan Arslan Besni Güncel Haberler

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