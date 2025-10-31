Haberler

Adıyaman'da Yolda Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Besni ilçesinde Ali Özer'e ait bir otomobil, yolda ilerlerken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yolda ilerlerken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Korupınar Mahallesi'nde yolda ilerleyen Ali Özer'e ait 06 DJ 4781 plakalı otomobilde öğle saatlerinde yangın çıktı. Özer, otomobili kenara çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)

