Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 3 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta- Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ACU 651 otomobil ile 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci hayatını kaybetti. Cansız bedenler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.