Adıyaman'da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Adıyaman Valiliği, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu personeli için idari izin uygulaması duyuruldu.

ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini ayrıca kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle; öğrencilerimizin güvenliği göz önünde bulundurularak, söz konusu ilçelerimizin genelinde "12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, söz konusu ilçelerimizde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

