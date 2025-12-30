Adıyaman'da Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

ADIYAMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkilenirken, planlanan bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda Adıyaman Valiliği, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği, öğrencilerin güvenliğini riske atabileceği vurgulandı.

Eğitime ara verilmesinin ardından hava koşullarının uçuş güvenliğini de etkilemesi üzerine THY, AJet ve Pegasus, Adıyaman'a yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği de bildirildi. Havayolu şirketleri, yolculara güncel uçuş bilgilerini resmi internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri uyarısında bulundu.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.