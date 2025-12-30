Haberler

Adıyaman'da Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Adıyaman'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık 2025'te tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

ADIYAMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkilenirken, planlanan bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda Adıyaman Valiliği, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği, öğrencilerin güvenliğini riske atabileceği vurgulandı.

Eğitime ara verilmesinin ardından hava koşullarının uçuş güvenliğini de etkilemesi üzerine THY, AJet ve Pegasus, Adıyaman'a yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği de bildirildi. Havayolu şirketleri, yolculara güncel uçuş bilgilerini resmi internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri uyarısında bulundu.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
